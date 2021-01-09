100 تعد بمحافظة الخفجي

أزالت لجنة التعديات بمحافظة الخفجي جميع المخيمات والأحواش في المنطقة الواقعة شمال المحافظة بين المخططات السكنية (طريق الكويت - الخفجي السريع)، والتي تجاوزت حوالي 100 تعد، بمشاركة لجنة من شرطة وبلدية المحافظة. كما باشرت اللجنة هبوطا أرضيا بمنطقة وعرة، وأعدت خطة لإزالة جميع التعديات في هجرة السفانية التي لوحظ انتشارها لرفعها للجهات المختصة.



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