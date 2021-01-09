ترفيه بقلعة الحرفيين

دكاكين وورش
باتت القلعة، كمعرض تراثي سياحي شامل للمنتجات الحرفية، التي تضم 70 عنصرا تراثيا متنوعا، من الحرف والصناعات اليدوية التقليدية داخل دكاكين وورش السوق التراثي، والتي من بينها: الخبز الأحمر الحساوي، والأطعمة الشعبية، وخياطة المشالح، والملابس التراثية، والحلي والمشغولات الذهبية والفضية والأحجار الكريمة، والفخار، وصناعات العطورات والبخور، والبهارات والتوابل، والأواني المنزلية، وغيرها من الحرف والصناعات.
82 دكانا
أكد المشرف على القلعة، زياد المقهوي لـ«دوت الخليج»، أن الأمانة تعتزم تنفيذ حزمة من البرامج الترفيهية في الأيام المقبلة من بينها: الفنون الشعبية، والمسابقات التراثية والثقافية، وإعداد الأكلات والمشروبات الشعبية، ومسابقات في الصناعات التقليدية، وورش العمل المتخصصة للتدريب على بعض الحرف، موضحاً أن السوق، يضم مجموعة من الحرفيين الماهرين، لافتاً إلى استكمال التأجير التدريجي لـ 82 دكاناً، ومساحات الدكاكين تتراوح ما بين 10-30 مترا مربعا، وتحديد المساحات بحسب احتياج كل حرفة وطبيعة مزاولتها.
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