ترفيه بقلعة الحرفيين

تشهد قلعة سوق الحرفيين في المنطقة التاريخية بوسط مدينة الهفوف التابعة لمحافظة الأحساء، مع إجازة منتصف العام الدراسي، تدفق أعداد كبيرة من الزوار من مختلف مناطق المملكة، للوقوف على الحرف المتعددة فيها، التي تعبر عن ماضي الآباء والأجداد، وتنقله إلى الأجيال المعاصرة، ومشاهدة العروض الحية لجميع المشغولات اليدوية، وعروض المقتنيات التراثية.

دكاكين وورش

باتت القلعة، كمعرض تراثي سياحي شامل للمنتجات الحرفية، التي تضم 70 عنصرا تراثيا متنوعا، من الحرف والصناعات اليدوية التقليدية داخل دكاكين وورش السوق التراثي، والتي من بينها: الخبز الأحمر الحساوي، والأطعمة الشعبية، وخياطة المشالح، والملابس التراثية، والحلي والمشغولات الذهبية والفضية والأحجار الكريمة، والفخار، وصناعات العطورات والبخور، والبهارات والتوابل، والأواني المنزلية، وغيرها من الحرف والصناعات.

82 دكانا

أكد المشرف على القلعة، زياد المقهوي لـ«دوت الخليج»، أن الأمانة تعتزم تنفيذ حزمة من البرامج الترفيهية في الأيام المقبلة من بينها: الفنون الشعبية، والمسابقات التراثية والثقافية، وإعداد الأكلات والمشروبات الشعبية، ومسابقات في الصناعات التقليدية، وورش العمل المتخصصة للتدريب على بعض الحرف، موضحاً أن السوق، يضم مجموعة من الحرفيين الماهرين، لافتاً إلى استكمال التأجير التدريجي لـ 82 دكاناً، ومساحات الدكاكين تتراوح ما بين 10-30 مترا مربعا، وتحديد المساحات بحسب احتياج كل حرفة وطبيعة مزاولتها.