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السعودية اليوم / المغرب تسجّل 1416 إصابة جديدة بكورونا

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الرباط 25 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 09 يناير 2021 م واس
سجّلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية, 1416 إصابة جديدة بفيروس المستجد (كوفيد 19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين فيها إلى 451637.
وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم، إلى أنها سجلت 24 حالة وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 7709، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى423541.
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21:06ت م
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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