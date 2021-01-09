السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يُعزي الرئيس الإندونيسي في ضحايا تحطم طائرة ركاب شمال جاكرتا



الرياض 25 جمادى الأولى 1442هـ الموافق 9 يناير 2021م واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا، في ضحايا تحطم طائرة ركاب شمال جاكرتا.

وقال الملك المفدى:" علمنا بنبأ تحطم طائرة ركاب شمال جاكرتا، وما نتج عن ذلك من ضحايا، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية إندونيسيا الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، ويحفظكم وشعب جمهورية إندونيسيا من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".

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21:04ت م

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