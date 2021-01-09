السعودية اليوم / الجزائر تسجّل 256 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الجزائر 25 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 09 يناير 2021 م واس

سجّلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية، 256 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الجزائرية اليوم، إلى أنها سجلت 5 حالات وفاة بالفيروس، ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات منذ بدء الوباء إلى 2803 حالات وفاة، فيما تماثل للشفاء 209 مرضى ليبلغ إجمالي حالات التعافي 69011 حالةً.

// انتهى //

20:41ت م

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الجزائر 25 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 09 يناير 2021 م واسسجّلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية، 256 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 101913 إصابةً.وأشارت وزارة الصحة الجزائرية اليوم، إلى أنها سجلت 5 حالات وفاة بالفيروس، ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات منذ بدء الوباء إلى 2803 حالات وفاة، فيما تماثل للشفاء 209 مرضى ليبلغ إجمالي حالات التعافي 69011 حالةً.// انتهى //20:41ت م0067

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