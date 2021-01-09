شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف شاغرة بجامعة الإمام عبدالرحمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، ممثلة بعمادة الموارد البشرية، عن توفر وظائف صحية خاصة للمستشفيات الجامعية التابعة للجامعة، وذلك خلال الفترة من 04 /06/ 1442هـ، وحتى 17 /06/ 1442هـ.

وأوضح المتحدث الرسمي للجامعة المهندس طفيل اليوسف، أن الفرص الوظيفية الشاغرة لدى الجامعة صحية، وهي: (طبيب مقيم – صيدلي أول – صيدلي - أخصائي) لتخصصات محددة، وعددها (40) وظيفة، ترغب في شغلها عن طريق المسابقة الوظيفية العامة، والتقدم عليها إلكترونيًا حسب التخصصات المذكورة وذلك من خلال موقع الجامعة الإلكتروني www.iau.edu.sa.

ولفت إلى أن الجامعة اشترطت في شغل هذه الوظائف أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلًا على المؤهل المطلوب للتخصص المراد التقديم عليه من الجامعات السعودية أو الجامعات الموصى بها من قبل وزارة التعليم، على أن يرفق إثبات المعادلة من الوزارة، وأن يكون حاصلًا على شهادة التصنيف المهني وبطاقة التسجيل المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وأن يجتاز الاختبار العلمي الذي يجريه القسم المختص للترشح للمقابلة الشخصية.