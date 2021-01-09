فيديو.. ترامب وعائلته بخيمة يتابع اقتحام الكونجرس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأفراد أسرته يشاهدون أعمال الشغب التي ارتكبها مؤيدوه.

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأفراد أسرته يشاهدون أعمال الشغب التي ارتكبها مؤيدوه.

الفيديو الذي حصلت عليه شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، التقطه على ما يبدو دونالد ترامب جونيور، نجل ترامب، يظهر أفراد عائلة ترامب ومسؤولين في إدارته يضحكون ويمزحون داخل خيمة، قبل أن يتوجه ترامب لمخاطبة الحشود التي قدمت لوسط العاصمة بدعوة منه، لرفض التصديق على فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات.



ولم يمض وقت طويل حتى هاجمت الحشود مبنى الكابيتول في أعمال شغب أسفرت عن مصرع خمسة أثناء اجتماع الكونجرس للمصادقة على فوز بايدن بالانتخابات الرئاسية.

ويظهر الفيديو صديقة دونالد جونيور كيمبرلي جيلفويل والتي عبرت عن أملها أن يتمتع نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس "بالشجاعة أو الحكمة" لفعل الشيء الصحيح" ومنع مصادقة الكونجرس على فوز في الانتخابات الرئاسية".

ويظهر في المقطع ترامب وهو يستعد للصعود على المنصة لإلقاء كلمة أمام الحشود.





ويزعم ناشطون على "تويتر" أن الرئيس وعائلته كانوا يتابعون اقتحام الكونجرس من ذلك المكان.

وخلال خطاب استمر لأكثر من ساعة، أدلى الرئيس بادعاءات كاذبة بشأن تزوير الانتخابات الذي أدى لفوز بايدن.

كما حث ترامب الحشد على مساعدته في "محاربة" تأكيد فوز بايدن، والتقدم في مسيرة إلى الكونجرس.

عندما فعل الحشد ذلك، احتشد آلاف الأشخاص حول مجمع الكابيتول، وتجاوزوا شرطة الكابيتول للتسلل عبر قاعات الكونجرس، واحتلال غرفة مجلس الشيوخ.

أثار الهجوم على الكونجرس تنديدا واسعا داخليا وخارجيا وسط اتهامات للرئيس ترامب بالتحريض على العنف.

لكن ترامب قال إن كل ما قصده من الدعوة للتظاهرة هو التشكيك في نزاهة الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها منافسه الديمقراطي بايدن. وقد أصدر ترامب لاحقا فيديو ندد فيه باقتحام الكابيتول ودعا إلى محاسبة الضالعين في العملية.