شكرا لقرائتكم خبر عن أمير جازان يتفقد سير العمل بمشروع مطار الملك عبدالله الجديد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تفقد أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز مشروع مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجازان الجديد الجاري تنفيذه حالياً.

والتقى أمير المنطقة في مستهل الجولة بالقائمين على المشروع من منسوبي الهيئة العامة للطيران المدني والشركات المنفذة للمشروع، مستمعًا هو والحضور لشرح مفصل من مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني للمشاريع المهندس خالد الرميح والقائمين على تنفيذ المشروع، عن سير العمل بالمطار الجديد الذي يقام على مساحة تبلغ ٥٠.١٣٤.١٥٥ متراً مربعاً، وصمم ليخدم ٢.٤ مليون راكب في العام من خلال الرحلات الداخلية والدولية، وتم تزويده بخمس بوابات سفر بكل بوابة جسران ليكون إجمالي عدد الجسور ١٠ جسور خاصة بحركة الركاب من الطائرة للمطار.

واطّلع الأمير محمد بن ناصر على ما يشتمل عليه المشروع من مرافق تتضمن صالة الركاب والصالة الملكية والمباني الخدمية ومواقف السيارات والمرافق الخدمية والاستثمارية ومحطة التبريد ومحطة لمعالجة مياه الصرف الصحي وخزان المياه ومبنى الطاقة. ووقف ميدانياً على نسب الإنجاز وسير العمل بمشروع المطار الجديد المتمثلة في أعمال الردميات وتحويل مياه سيول أودية «صبيا وبيش وشهدان» عن موقع المطار وتصريفها في مياه البحر، وتحسين التربة وتصريف مياه الأمطار والمدرج وممرات الطيران الموازية وساحات انتظار الطائرات وشبكات الطرق والكباري المنحدرات وتنفيذ الخوازيق الخرسانية وشبكات الكهرباء والميكانيكا وصالات الركاب وكبار الزوار وغيرها من الأعمال الجاري تنفيذها بالمشروع.

وشاهد أمير المنطقة كافة الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع المطار الجديد، منوها بحرص واهتمام القيادة الحكيمة لتقديم كل ما يخدم المواطن.