ضبط سائق شاحنة تحمل صخورًا بدون اتباع إجراءات السلامة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-09

متابعات الخليج 365 - خميس مشيط

ضبط المرور سائق شاحنة تحمل صخورًا على أحد الطرق السريعة، بدون اتخاذ إجراءات السلامة، معرضًا حياة الآخرين للخطر بخميس مشيط.

وعلقت إدارة المرور على الصورة بتغريدة عبر “تويتر”، بقولها: “نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم، ونفيدكم بأنه تم القبض على سائق المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام”.

وكانت صورة متداولة عبر مواقع التواصل وثقت الشاحنة وهي تحمل صخورًا ضخمة على أحد الطرق السريعة، مما عرض حياة الآخرين للخطر.



