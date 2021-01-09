الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-09

القبض على شخصين اعتديا على عامل بمحطة وقود وسلبا أمواله بعسير

متابعات الخليج 365 - عسير

تلقت شرطة منطقة عسير بلاغًا عن شخصين قاما بالاعتداء بالضرب على عامل بإحدى محطات الوقود على طريق بيشة خميس مشيط، وسلب مبلغ مالي والهروب من الموقع.

وأسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن القبض عليهما، وتبين أنهما مواطنان وعثر بحوزتيهما على قطعة من مادة الحشيش المخدر وعلى ظرفين يحتويان على الشبو المخدر ومبلغ مالي وسلاح أبيض.

وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهما، وباشرت النيابة العامة التحقيق بحكم الاختصاص.

