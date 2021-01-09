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شكرا لقرائتكم فيديو.. الإطاحة بشخص تحرش بطفل بألفاظ جنسية خادشة للحياء بنجران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-09
وتبين أنه مواطن في العقد الثالث من العمر، وجاري إحالته إلى فرع النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.
فيديو.. الإطاحة بشخص تحرش بطفل بألفاظ جنسية خادشة للحياء بنجران
متابعات الخليج 365 - نجران
تمكنت شرطة منطقة نجران من القبض على شخص، ظهر في مقطع فيديو يتحرش بطفل بألفاظ جنسية خادشة للحياء.
وفي التفاصيل، وإشارة إلى أحد مقاطع الفيديو المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر بها شخص قام بالتحرش بطفل بألفاظ جنسية خادشة للحياء والآداب العامة، فقد تمكنت شرطة منطقة نجران من تحديد هويته والقبض عليه.
وتبين أنه مواطن في العقد الثالث من العمر، وجاري إحالته إلى فرع النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.