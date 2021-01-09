فيديو.. الإطاحة بشخص تحرش بطفل بألفاظ جنسية خادشة للحياء بنجران

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-09

متابعات الخليج 365 - نجران

تمكنت شرطة منطقة نجران من القبض على شخص، ظهر في مقطع فيديو يتحرش بطفل بألفاظ جنسية خادشة للحياء.

وفي التفاصيل، وإشارة إلى أحد مقاطع الفيديو المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر بها شخص قام بالتحرش بطفل بألفاظ جنسية خادشة للحياء والآداب العامة، فقد تمكنت شرطة منطقة نجران من تحديد هويته والقبض عليه.

وتبين أنه مواطن في العقد الثالث من العمر، وجاري إحالته إلى فرع النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.

