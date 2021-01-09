شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تعزي الرئيس الإندونيسي في ضحايا تحطم طائرة ركاب شمال جاكرتا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة، لرئيس جمهورية إندونيسيا جوكو ويدودو، في ضحايا تحطم طائرة ركاب شمال جاكرتا.

وقال خادم الحرمين: «علمنا بنبأ تحطم طائرة ركاب شمال جاكرتا، وما نتج عن ذلك من ضحايا، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية إندونيسيا الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، ويحفظكم وشعب جمهورية إندونيسيا من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب».

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، برقية عزاء ومواساة لرئيس جمهورية إندونيسيا جوكو ويدودو في ضحايا تحطم طائرة ركاب شمال جاكرتا.

وقال ولي العهد: «تلقيت نبأ تحطم طائرة ركاب شمال جاكرتا، وما نتج عنه من ضحايا، وأُعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، إنه سميع مجيب».