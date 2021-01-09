شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. قصة مبتعث أصبح مشرفا عاما على إعادة تأهيل مصابي كورونا في إيطاليا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

سلطت الأضواء على قصة نجاح المبتعث عبدالكريم عبدالجواد ، الذي أصبح مشرفا عاما على إعادة تأهيل المصابين بكورونا في مستشفى بشمال إيطاليا.

وقال " عبدالجواد " خلال لقائه عبر قناة الإخبارية:" يوجد مرضى تعافوا من كورونا ولكن لا زال عندهم مشاكل تنفسية، ولذا نعمل لهم برامج إعادة تأهيل من التحسن على المستوى البعيد ".

وأضاف:" بعد يومين شعرت بأعراض كورونا وجلست في المنزل 20 يوما وتعافيت منه وأعطاني عزيمة وإصرار أكبر لمساعدة الناس على التخلص من كورونا ".

ودرس المبتعث " عبدالجواد "، الطب في إيطاليا 6 سنوات وانضم لطاقم مستشفى مدينة لودي شمال إيطاليا في سبتمبر الماضي، وبعد أسبوع واحد داهمه فيروس كورونا، ما مكنه من الإحساس به ودراسته بنفسه خلال فترة الحجر الصحي ومصارعة الأعراض.

ويعمل " عبدالجواد " مشرفا عاما في مستشفى لودي لإعادة تأهيل مصابي كورونا والأمراض المستعصية الأخرى حاملا خبرة كبيرة عند عودته للمملكة.