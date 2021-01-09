شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. تكريم المواطن الشهري الذي أنقذ طفل من الغرق في مياه السيل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

علق المواطن عامر الشهري، الذي أنقذ الطفل من الغرق في مياه السيل، في مقطع فيديو، على هذا الموقف البطولي أثناء تكريمه.

وأكد الشهري إن ما قام بفعله يمكن أن يفعله أي شخص آخر، موجها التحية للجميع بسبب إشادتهم بموقفه.

وأضاف : "أشكركم على مشاعركم الطيب .. بيض الله وجهكم.. والله ما أدري كيف أشكركم" ٠

يجدر الإشارة إلى أن المواطن الشهري نجح في إنقاذ الطفل رغم اعتراض عدد من رفاقه على تلك الخطوة لما تمثله من خطورة كبيرة عليه.