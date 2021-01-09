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الخطوط السعودية تكشف مفاجأة سارة بشأن الرحلات الجوية من الرياض وجدة إلى الدوحة

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الرياض - علي القحطاني - ماجد القزيز (صدى):

زفت الخطوط السعودية، بشرى سارة بشأن الرحلات الجوية من الرياض وجدة إلى الدوحة، ويأتي ذلك بعدما وافقت المملكة على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين المملكة وقطر.

وأضافت:" الخطوط السعودية تستأنف تشغيل رحلاتها من ‎الرياض وجدة إلى الدوحة، بواقع 4 رحلات أسبوعياً من الرياض، و3 رحلات أسبوعياً من جدة ".

 

وأوضحت:" ستكون أولى رحلاتها من الرياض إلى الدوحة يوم الإثنين ١١ يناير عند الساعة ٤:٤٠ مساء بتوقيت الرياض ".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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