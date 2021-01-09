شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. قانوني يكشف عن أنواع التنمر وعقوبته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشف مساعد قانوني، عبدالملك الحبيب، عن أنواع التنمر وعقوبته، قائلا إن التنمر هو قيام الشخص القوي بإيذاء شخص أضعف منه سواء جسدياً أو لفظياً.

وأضاف " الحبيب " خلال لقائه ببرنامج " سيدتي ":" التنمر أن يصفك بصفة غير موجودة فيك أو أن يأذيك بصفة مؤذية ليك جسدياً أو حسياً أو يستهزئ بك في وسائل السوشيال ميديا ".

وأشار " الحبيب ":" أنواع التنمر كثيرة وتكون في المدرسة أو وسائل التواصل الاجتماعي وأيضا التنمر المباشر الذي يكون من خلال الحديث بين شخصين عبر وصفه بصفة معينة سيئة سواء بقصد أو بغير قصد ".

ولفت " الحبيب ":" يختلف التنمر من شخص لآخر، كأن يأتي شخص ويصف شخص آخر بالأسود أو بالأبيض أو غير ذلك "، مبينا:" عقوبة التنمر عبارة عن غرامة تصل إلى نصف مليون ريال والسجن سنة ".