شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مدير الخدمات الصحية بالعديد يوضح شروط عبور المسافرين منفذ سلوى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - (صدى):

قال مدير الخدمات الصحية بمحافظة العديد محمد آل بخيت أن وزارة الصحة تبذل جهود كثيفة في تقديم الرعاية والخدمات الصحية لجميع القادمين من دولة قطر عبر منفذ سلوى.

وأكد مدير الخدمات الصحية على ضرورة مطابقة شهادة "بي سي آر" الخاصة بـ ‎كورونا وتحميل تطبيق ‎توكلنا عند عبور منفذ سلوى

وأضاف آل بخيت مدير الخدمات الصحية أن دورهم في المنفذ هو مطابقة بيانات المسافر بشهادة الـ pcr الصادرة من دولة قطر، ثم يأخذ تعهد على المسافر بصحة بياناته وإلزامه بتحميل تطبيق توكلنا والذي يحدد موقع المسافر داخل المملكة لمتابعته في الحجر الصحي.