شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. استشاري يوضح إمكانية الإصابة بكورونا بين الجرعتين من اللقاح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أوضح استشاري الأمراض المعدية، الدكتور عوض العمري، إمكانية الإصابة بكورونا بين الجرعتين من اللقاح.

وقال " العمري " خلال لقائه عبر برنامج " في أسبوع ":" اللقاح يحفز الجهاز المناعي وتحفيزه يحتاج ل10 أيام لكي يفرز الجسم مضادات مناعية لحمايته "، مشددا:" يجب الالتزام بالمحاذير والالتزام بالتباعد ولبس الكمامة ".

ولفت إلى أن نسبة الحماية من كورونا بعد تلقي الجرعة الأولى تصل إلى 52%، مبينا أن احتمال الحماية من كورونا بعد تلقي الجرعة الثانية من اللقاح تصل إلى 95%.

وتابع:" دائما يوجد خطر بين وقت التطعيم ولحين عمل الجهاز المناعي "، مشيرا:" معدل الحماية من الإصابة الشديدة بكورونا 100% ".

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أعلن اليوم السبت، عن تسجيل 110 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي لفيروس كورونا، عن تسجيل 174 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 355,382 حالة تعافي، فضلًا عن تسجيل 4 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 6286 حالة.