شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. حماية المستهلك توضح تفاصيل جديدة حول شكاوى ارتفاع فواتير المياه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد الأمين العام لجمعية حماية المستهلك صالح اليوسف أنه تم الاتفاق مع شركة المياه على حصر المتضررين من الفواتير التقديرية ومعالجتها خلال أسبوع

وأوضح أن الجمعية طالبت شركة المياه بحصر المتضررين من القراءات، وتفاعلت الشركة خلال ساعات.

وأكد أن "الشركة أوضحت آلية القراءات، واتفقنا علي حصر من تضرر وعلاجها خلال الأسبوع وذلك بعد عقد اجتماع موسع مع قيادات في شركة المياه،" مشيرا إلى أن نسبة القراءات التقديرية 10٪فقط.

وفي وقت سابق، أصدرت جمعية حماية المستهلك بياناً توضيحياً إثر ما تم تداوله حول شركة المياه الوطنية، مؤكدة أنها تتابع باهتمام بالغ شكاوى وتذمر بعض المستهلكين من ارتفاع فواتير المياه، ودعت الشركة إلى حصر العدد الفعلي ممن تضرروا من هذه القراءة التقديرية والإفصاح عن عددهم، والتواصل معهم وإبلاغهم بذلك، انطلاقا من مبدأ الشفافية والإفصاح.