شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة السماح لغير المعتمرين بدخول المطاف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

نفى مصدر مسؤول، ما يتم تداوله حول السماح بأداء الطواف بالمسجد الحرام لغير المعتمرين.

وأوضح المصدر، أن قرار السماح قديم مع بداية جائحة فيروس كورونا المستجد، مشددا على عدم الانسياق وراء ما يتم تناقله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفقا للزميلة " عكاظ ".

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت خبرا يفيد بالسماح بفتح المطاف للطائفين من غير المعتمرين اعتباراً من فجر اليوم السبت.