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حقيقة السماح لغير المعتمرين بدخول المطاف

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

نفى مصدر مسؤول، ما يتم تداوله حول السماح بأداء الطواف بالمسجد الحرام لغير المعتمرين.

 

وأوضح المصدر، أن قرار السماح قديم مع بداية جائحة ، مشددا على عدم الانسياق وراء ما يتم تناقله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفقا للزميلة " عكاظ ".

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت خبرا يفيد بالسماح بفتح المطاف للطائفين من غير المعتمرين اعتباراً من فجر اليوم السبت.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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