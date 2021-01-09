شكرا لمتابعة خبر عن سبب فسح المنتجات والشحنات الشخصية قبل دخولها للمملكة " فيديو " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشفت هيئة الغذاء والدواء، عن سبب اشتراطها فسح المنتجات والشحنات الشخصية قبل دخولها للمملكة.

وأضافت الهيئة في رسالة صوتية، أن الهدف من ذلك هو تطبيق الاشتراطات التي تضمن حماية وسلامة صحة المرضى والتأكد من أن الكمية للاستخدام شخصية وليست لأغراض تسويقية.

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء، كشفت شروط هامة يجب توفرها في حليب الإبل الذي يتميز بعدة فوائد، مؤكدة على ضرورة أن يكون الحليب مبستر ويُشرب بعد غليه جيداً للقضاء على الميكروبات.

ونصحت الهيئة بتجنب شرب الإبل من الباعة الجائلين لتجنب العديد من الأمراض التي تظهر في البداية كنزلة معوية بسيطة وتتضاعف حتى الإعاقة والوفاه ، مشيرة إلى أن الأعراض تظهر بسرعة على الفئات الحساسة ككبار السن والمرضى .