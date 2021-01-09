شكرا لمتابعة خبر عن الكشف عن سعر جرعة لقاح فيروس كورونا " فيديو " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال متحدث قناة الإخبارية، إن سعر أمبول لقاح فيروس كورونا المصنع في شركة فايزر يبلغ قيمته 130 دولار، وتكفي الجرعة لخمسة أشخاص فقط.

وأضاف أنه تم استخدام أكثر من 9200 أمبولة، مبينا أن العمل كبير داخل مركز اللقاحات والتنظيم، بالإضافة إلى أن التنظيم جيد بكوادر سعودية تعمل على مدار الساعة.

ولفت إلى أن العمل داخل مركز اللقاحات يكون على فترات كاملة من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة الساعة 11 مساءً، بالإضافة إلى استقبال المركز لأكثر من 5000 مستفيد يومياً.