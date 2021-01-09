شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على الطائف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

شهدت محافظة الطائف، هطول أمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة سالت على إثرها الأودية والشعاب.

ووثق مقطع فيديو لحظات هطول أمطار الخير والبركة على الطرقات بغزارة.

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار هطول الأمطار الرعدية المسبوقة برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق مكة المكرمة الباحة وعسير تشمل السواحل منها تمتد إلى أجزاء من مناطق حائل والجوف وتبوك والمدينة المنورة.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من شرق ووسط وشمال المملكة كذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية من المملكة.