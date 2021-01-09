شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. " الأمن البيئي ": إشعال النار في المنتزهات لا يعد مخالفة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد متحدث الأمن البيئي، الرائد رائد المالكي، أن إشعال النار في المنتزهات البرية لا يعد مخالفة في حال تطبيق الضوابط اللازمة.

وأضاف " المالكي " خلال مداخلة هاتفية بقناة الإخبارية، أن القوات الخاصة للأمن البيئي أطلقت حملة منع المتاجرة في الحطب المحلي وفق نظام المراعي والغابات الذي يمنع قطع الأشجار والحطب الذي تم مصادرته، حتي يتم تسليمه إلى الجهات المختصة.

وشدد " المالكي "، على منع إشعال النيران مع هبوب الرياح أو بالقرب من الأشجار أو الغطاء النباتي، مضيفا:" يجب على المتنزهين إطفاء النار بشكل كامل قبل مغادرة المكان ".