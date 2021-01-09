شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة»: تسجيل 110 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم السبت، عن تسجيل 110 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي لفيروس كورونا، عن تسجيل 174 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 355,382 حالة تعافي، فضلًا عن تسجيل 4 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 6286 حالة.

وفي السياق نفسه، أكد متحدث وزارة الصحة، على انخفاض الإصابات الحرجة بكورونا إلى 308 حالات تتلقى الرعاية في العنايات المركزة.