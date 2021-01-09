شكرا لمتابعة خبر عن طبيب مختص يوضح مدى أهمية الجرعة الثانية من اللقاح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح استشاري الأمراض المعدية ومرض نقص المناعة المكتسبة، الدكتور غسان ولي اليوم السبت مدى أهمية تلقي الجرعة الثانية من لقاح كورونا

وأكد أن فعالية الجرعة الأولى من تطعيم فايزر تبلغ ٥٢٪، بينما ترتفع الى ٩٥٪ بعد أخذ الجرعة الثانية.

وناشد استشاري الأمراض المعدية الجميع بتلقي الجرعتين لتحقيق المناعة المطلوبة بالجسم .

يذكر أن وزارة الصحة أطلقت خاصية الجواز الصحي عبر تطبيق " توكلنا " لمن تلقى الجرعة الثانية من اللقاح حيث يظهر له كلمة " محصًن " .