شكرا لمتابعة خبر عن طبيب مختص يوضح مدى أهمية الجرعة الثانية من اللقاح والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح استشاري الأمراض المعدية ومرض نقص المناعة المكتسبة، الدكتور غسان ولي اليوم السبت مدى أهمية تلقي الجرعة الثانية من لقاح كورونا .
وأكد أن فعالية الجرعة الأولى من تطعيم فايزر تبلغ ٥٢٪، بينما ترتفع الى ٩٥٪ بعد أخذ الجرعة الثانية.
وناشد استشاري الأمراض المعدية الجميع بتلقي الجرعتين لتحقيق المناعة المطلوبة بالجسم .
يذكر أن وزارة الصحة أطلقت خاصية الجواز الصحي عبر تطبيق " توكلنا " لمن تلقى الجرعة الثانية من اللقاح حيث يظهر له كلمة " محصًن " .