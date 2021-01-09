شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطنون يرحبون بأشقائهم القطريين عند وصولهم أراضي المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف مقطع فيديو، عن لحظة ترحيب عدد من المواطنين بأشقائهم القطريين عند وصولهم إلى أراضي المملكة، اليوم السبت، بعد تشغيل منفذ سلوى البري.

وكانت قد اكتملت الإجراءات الفنية لتشغيل منفذ سلوى البري بنسبة بلغت 100%؛ حيث أن كافة القطاعات الحكومية استعدت لتشغيل المنفذ، مثل حرس الحدود والجمارك والجوازات وغيرها من الجهات المعنية؛ ليبدأ استقبال القادمين عبر المنفذ.