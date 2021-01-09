اخبار السعوديه

بالفيديو.. مواطنون يرحبون بأشقائهم القطريين عند وصولهم أراضي المملكة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطنون يرحبون بأشقائهم القطريين عند وصولهم أراضي المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف مقطع فيديو، عن لحظة ترحيب عدد من المواطنين بأشقائهم القطريين عند وصولهم إلى أراضي المملكة، اليوم السبت، بعد تشغيل منفذ سلوى البري.

وكانت قد اكتملت الإجراءات الفنية لتشغيل منفذ سلوى البري بنسبة بلغت 100%؛ حيث أن كافة القطاعات الحكومية استعدت لتشغيل المنفذ، مثل حرس الحدود والجمارك والجوازات وغيرها من الجهات المعنية؛ ليبدأ استقبال القادمين عبر المنفذ.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا