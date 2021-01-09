«حماية المستهلك»: حصر المتضررين من فواتير المياه ومعالجتها خلال أسبوع

أكد الأمين العام لجمعية حماية المستهلك، اليوم السبت، الاتفاق مع شركة المياه على حصر المتضررين من «الفواتير التقديرية» ومعالجتها خلال أسبوع.

وقال الأمين العام لجمعية حماية المستهلك صالح اليوسف، في تصريحات لقناة «الإخبارية»، إن القراءات التقديرية لعدادات المياه محل تقدير واهتمام من جانب الجمعية، وشركة المياه، والوزارة المعنية على حد سواء.

وأوضح اليوسف، أن «دور الجمعية ليس تشريعيًا ولا تنفيذيًا لكنه يتدخل في صنع السياسات»، قائلًا: من هذا المنطلق فقد طالبنا شركة المياه في بيان، بحصر المتضررين من القراءات التقديرية للفواتير، وخلال أقل من تسع ساعات، تجاوبوا معنا، موضحين الآلية المتبعة في تسجيل القراءات، وبالمناسبة هي طريقة عالمية».

وأكد اليوسف، أنه «تم الاتفاق مع الشركة على حل مشاكل المتضررين خلال أسبوع من تاريخه»، لافتًا إلى أن «مسؤولي الشركة أكدوا أن القراءات التقديرية لا تتجاوز أكثر من 10% من المستفيدين».

وتابع: «لقد خاطبنا المتضررين، وأوضحنا لهم أن القناة الرسمية لتلقي الشكاوى هي وزارة البيئة والمياه، وجاري الآن حصر جميع الشكاوى، ونؤكد للجميع أن الجمعية هي صوت المستهلك».

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فيديو | الأمين العام لحماية المستهلك لـ #برنامج_120: تم الاتفاق مع #شركة_المياه على حصر المتضررين من "الفواتير التقديرية"ومعالجتها خلال أسبوع#الإخبارية pic.twitter.com/yxLcs7etPT — الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) January 9, 2021

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