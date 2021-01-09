أخبار السعودية اليوم.. عبور أول سيارة قطرية لمنفذ سلوى الحدودي.. وشركة نيوم تعلن أكبر مشروعاتها خلال ٢٤ ساعة

ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم 9 يناير 2021 منها: عبور أول سيارة قطرية لمنفذ سلوى الحدودي، وشركة نيوم تعلن أكبر مشروعاتها خلال ٢٤ ساعة، وتسجيل مليون عقد جديد خلال 2020.

عبور أول سيارة قطرية لمنفذ سلوى الحدودي

عبرت منذ قليل، أول سيارة قطرية للسعودية، عبر منفذ سلوى الحدودي، وذلك بعد إعادة افتتاحه، وفقًا لما ذكرته «العربية».

الجمارك: غرامة 20 ريالًا عن كل يوم تأخير للمركبة الأجنبية بعد انتهاء مدتها بالمملكة

أوضحت الجمارك، أنه يتم فرض غرامة قدرها (20) ريالًا عن كل يوم تأخير للسيارة الأجنبية بعد انتهاء المدة النظامية لبقائها بالمملكة.

«ذا لاين».. شركة نيوم تعلن أكبر مشروعاتها خلال ٢٤ ساعة

تعتزم شركة نيوم الإعلان، غدًا الأحد، عن مشروع كبير بدأت في الإشارة إليه على منصَّاتها الاجتماعية وموقعها الإلكتروني، أطلقت عليه اسم «ذا لاين»، لكنها لم تعلن عن أي تفاصيل عن طبيعة المشروع.

«الوطني للأرصاد» ينبه من أمطار ورياح متربة على 3 مناطق

وجّه المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بهطول أمطار متفاوتة على منطقتي الباحة وعسير، ورياح نشطة على منطقة المدنية المنورة، تستمر حتى ساعات المساء.

«المرور» يُذكّر بموعد تطبيق مخالفة تجاوز مسارات الطرق في 4 مناطق

جدد المرور السعودي تذكيره بموعد الرصد الآلي لمخالفة «عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق»، في أربع مناطق.

استشاري أمراض معدية: الجرعة الثانية من لقاح كورونا «ضرورية»

أكد استشاري الأمراض المعدية ومرض نقص المناعة المكتسبة، الدكتور غسان ولي، ضرورة أخذ جرعتي لقاح كورونا وعدم الاكتفاء بواحدة منها.

بالفيديو.. أول مواطن قطري يعبر منفذ سلوى: الإجراءات ميسَّرة والمسؤولون متعاونون

أعرب أول مواطن قطري يعبر منفذ سلوى، اليوم السبت، عن سعادته بزيارة المملكة، مؤكدًا أنَّ المسؤولين رحَّبوا به وأنَّ إجراءات العبور كانت يسيرة وتثلج الصدر.

مستشفى الملك فيصل يوجه نصائح للتعامل مع المراهقين

وجه مستشفى الملك فيصل التخصصي نصائح مهمة للآباء من أجل التعامل مع أبنائهم المراهقين بوعي، وتعزيز الحوار بينهم.

الجوازات: تأشيرة الخروج النهائي لرب الأسرة تشمل التابعين خارج المملكة

أوضحت المديرية العامة للجوازات، أن إصدار تأشيرة خروج نهائي لرب الأسرة يشمل التابعين والمرافقين، حتى لو كانوا خارج المملكة.

تطبيق توكلنا: إعادة التسجيل لا تلغي التصاريح والبيانات السابقة

أوضح تطبيق (توكلنا) المعتمد من وزارة الصحة، أنَّ إعادة التسجيل في التطبيق لا يلغي البيانات أو التصاريح السابقة لصاحب الحساب.

«إيجار»: تسجّيل مليون عقد جديد خلال 2020

سجّل برنامج إيجار التابعة لوزارة الإسكان أكثر من مليون عقد إيجاري جديد خلال العام الماضي 2020، منها ما يتجاوز 850 ألف عقد سكني، ونحو 140 ألف عقد تجاري، فيما بلغت نسبة المستفيدين من ميزة السداد الشهري للعقود الإيجارية السكنية 33%.

الغذاء والدواء: نراقب مواقع وحسابات ترويج لمنتجات مجهولة على الإنترنت

جدَّدت هيئة الغذاء والدواء تأكيدها من مراقبتها لمواقع التواصل التي تروِّج لمنتجات ومستحضرات مجهولة، مشيرة إلى أنَّ أصحابها والمشاركين فيها عرضة للمساءلة النظامية.

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