شرطة الرياض تطيح بـ3 أشخاص تورطوا في تزوير الإقامات ورخص القيادة

داهمت شرطة منطقة الرياض، معملًا لتزوير الإقامات ورخص القيادة والشهادات الصحية، يقوم عليه وافدون.

وأعلنت شرطة منطقة الرياض، القبض على 3 من المتهمين، خلال مداهمة المعمل، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأظهر مقطع فيديو نشرته «شرطة الرياض»، عملية المداهمة بدءًا من اقتحام المعمل ورصد مجموعة من الإقامات ورخص القيادة والشهادات الصحية المزورة، وكذا الأجهزة المستخدمة في تلك الأعمال المخالفة، انتهاء بالقبض على 3 المتهمين.

اقرأ أيضًا:

«شرطة الرياض» تطيح بـ5 مواطنين تورطوا بارتكاب جرائم سرقة المركبات