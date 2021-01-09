«الصحة» تكشف لـ«عاجل» سبب عودة التزاحم على مراكز فحص كورونا

كشف وكيل وزارة الصحة الدكتور عبدالله عسيري، أسباب عودة التزاحم على مراكز فحص كورونا، بعد انخفاض الأعداد، خلال الأيام الماضية.

وقال وكيل وزارة الصحة، في تصريحات لـ«عاجل»، إنه تم توجيه المواطنين والمقيمين إلى مراكز فحص كورونا، بعد ملاحظة انخفاض الإقبال عليها، في الأسابيع الماضية.

وأوضح الدكتور عسيري أنه تم توجيه لإجراء الفحص بغض النظر عن وجود أعراض أو تاريخ مخالطة، أم لا، للتأكد من أن انخفاض العينات الإيجابية حقيقي وليس بسبب ضعف أعداد الفحوصات.

ورصدت «عاجل» ارتفاع أعداد سيارات القادمين للفحص في محطة الثمامة بالرياض، عن الأسابيع الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة، السبت، تسجيل 110 حالات مؤكدة جديدة لفيروس كورونا ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 363 ألفًا و692 مصابًا، بينها ألفان و24 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، فيما بلغ عدد الوفيات 6 آلاف و286 حالة، بإضافة 4 حالات وفاة جديدة.

وأكدت الصحة أن مراكز لقاحات فيروس كورونا في الرياض وجدة والشرقية تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين والمقيمين للحصول على لقاح كورونا وسط إجراءات تنظيمية متقنة وانسيابية تامة.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون؛ فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة طبية أو قماشية، أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجددت «الصحة» توصية كل مَنْ لديه أعراض بالتوجه لعيادات تطمن التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز تأكد التي خصَّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب؛ وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة.