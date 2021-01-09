شواطئ ومتنزهات الشرقية.. إقبال كبير وسط منظومة خدمات متكاملة

شهدت الواجهات البحرية والحدائق والمتنزهات العامة والبرية بالمنطقة الشرقية؛ إقبالًا من قبل الزوار والأهالي خلال إجازة منتصف العام الدراسي، وسط منظومة متكاملة من الخدمات المتكاملة.

وأكدت الأمانة أنها أعدت خطة مسبقة ركزت على تهيئة جميع المرافق السياحية والمتنزهات والحدائق العامة، وعدد من الخدمات المتكاملة لخدمة الزائرين والمتنزهين تزامنًا مع إجازة منتصف العام الدراسي.

وأوضحت الأمانة أنها بدأت منذ وقت مبكر في تجهيز الشواطئ من خلال تكثيف أعمال النظافة فيها؛ إذ تمَّت تهيئة وصيانة وغسيل جميع مرافق الشواطئ، وتكثيف أعمال النظافة خلال الإجازة، كما يتم تزويد خزانات المياه بالماء يوميًّا، إضافة إلى تكثيف الرقابة الصحية للمحال ذات العلاقة بالصحة العامة كالمطاعم والبوفيهات، كما جهزت مواقع الترفيه كالساحات البلدية المفتوحة والملاعب ومرافقها ومواقع الدبابات البرية، وتكثيف العمل في الواجهات البحرية والمتنزهات العامة والحدائق بفرق الصيانة، وكذلك تكثيف الحملات الميدانية لفرق إدارات صحة البيئة، والنظافة والتعقيم، وتكثيف الرقابة الصحية على جميع المنشآت التجارية والغذائية.

كما قامت إدارة الحدائق والتشجير بالأمانة بتهيئة الحدائق العامة وصيانتها، وزراعة ملايين الزهور في الشوارع الرئيسة والساحات العامة والطرق، كما أكدت جاهزية جميع الحدائق والمرافق الترفيهية من خلال القيام بتعقيمها وتطهيرها، إضافة الى الانتهاء من تعقيم الأجهزة الرياضية في مضامير المشاة، وصيانة وتجهيز وتعقيم ألعاب الأطفال وتجهيز المسطحات الخضراء، وصيانة أعمدة الإنارة والأرصفة والجلسات ومواقف السيارات، كما تمَّ تحديد علامات إرشادية لأماكن الجلوس في الواجهات البحرية والكورنيشات؛ ما يضمن مسافات التباعد الاجتماعي بين الزوار.

ودعت الأمانة الجميع للاستمتاع بهذه الواجهات البحرية والمتنزهات والخدمات البلدية المقدمة، والمحافظة على الممتلكات العامة، والحفاظ على النظافة العامة لينعم بها الجميع، والإبلاغ عن أي ملاحظات من خلال هاتف الطوارئ (940)، وكذلك جميع قنوات التواصل الخاصة بالأمانة.