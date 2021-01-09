«إيجار»: «الدفعات المرنة» تنظم دفع الالتزامات بشكل يناسب جميع الأطراف

أكدت مبادرة «إيجار»، اليوم السبت، أن «خدمة الدفعات المرنة في المبادرة تساعد على تنظيم طرق دفع الالتزامات، بشكل يناسب جميع الأطراف».

وقالت مبادرة «إيجار»، في بيانٍ عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إن «خدمة الدفع المرنة تتيح تحديد تاريخ إصدار الفواتير وتحديد قيم مبالغ السداد بمجموع مساوٍ لكامل قيمة العقد».

و«إيجار» هي إحدى مبادرات وزارة الإسكان لتنظيم وتيسير إجراءات قطاع الإيجار العقاري في المملكة.

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