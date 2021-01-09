السعودية تساند جامبيا في مواجهة كورونا

تبرعت منظمة البلسم الدولية، بالتعاون مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بمواد طبية تتعلق بمكافحة جائحة «كورونا المستجد» إلى جمهورية جامبيا.

وتسلمت وزارة الصحة في جامبيا المساعدات، بحضور كل من السيدة الأولى للبلاد فاطمة باه بارو، وقنصل المملكة في داكار بندر العنزي، بجانب ممثل وزارة الصحة الجامبية مودي نجاي، وفاتو كيسي ممثلة جمعية «فاب» الخيرية، وممثلين عن الأديان في جامبيا.

وجاءت تلك المساعدات الطبية في إطار دعم المملكة لجمهورية جامبيا، في مواجهة فيروس «كورونا المستجد»، بعد أن صُنفت من قبل منظمة الصحة العالمية كأكثر دولة إفريقية تأثرًا بالجائحة.

وشملت شحنة المساعدات 100.000 كمامة واقية، وكذلك أطقم لباس كامل ودروع وقائية للممارسين الصحيين، إضافة إلى أنابيب وريدية، ومضخات أكسجين، ومختبرين مصغرين لقياس غازات وأملاح الدم.

وانتهت مراسم التدشين بتبادل كلمات الشكر والعرفان بين الفاعلين في عملية تخفيف الأضرار التي خلفتها الجائحة.

وقد أدى التعاون بين جمعية «فاب» الخيرية و«منظمة البلسم» إلى تبرع الأخيرة بتلك المواد لمكافحة الوباء؛ وذلك استمرارًا لجهود المنظمة في إفريقيا، وفي ظل احتياج دول القارة للمساعدات الطبية والإنسانية. وخير شاهد على ذلك جهود المنظمة في القارة الإفريقية، التي لاقت شكر واستحسان كل من تعاملت معهم.

وحققت جهود المنظمة نجاحات كبيرة في علاج وإغاثة الكثير من أهالي الدول المحتاجين وغير القادرين على تحمل تكاليف العلاج أو حتى من يفتقرون للمعدات الطبية والخبرات الكافية للعمليات الجراحية أو مواجهة الأزمات.

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