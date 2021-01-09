3 مناطق تتصدر إصابات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية

تصدّرت منطقة الرياض قائمة المناطق السعودية، من حيث الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، بـ40 حالة؛ تلتها مكة المكرمة بـ31 حالة، ثم المنطقة الشرقية 12حالة، فمنطقة المدينة المنورة 12حالة.

وبحسب تقرير وزارة الصحة اليومي، فإن مناطق «عسير، القصيم، جازان، تبوك» حلت في المرتبة التالية بـتسجيل كل منها 3 حالات، ثم نجران بحالتي إصابة، لتأتي منطقة الباحة في المرتبة الأخيرة بحالة إصابة واحدة.

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