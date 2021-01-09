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3 مناطق تتصدر إصابات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية

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الرياض - محمد عبدالله - وفقًا للأرقام الرسمية..

تصدّرت منطقة الرياض قائمة المناطق ، من حيث الإصابات الجديدة بفيروس المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، بـ40 حالة؛ تلتها مكة المكرمة بـ31 حالة، ثم المنطقة الشرقية 12حالة، فمنطقة المدينة المنورة 12حالة.

وبحسب تقرير وزارة الصحة اليومي، فإن مناطق «عسير، القصيم، جازان، تبوك» حلت في المرتبة التالية بـتسجيل كل منها 3 حالات، ثم نجران بحالتي إصابة، لتأتي منطقة الباحة في المرتبة الأخيرة بحالة إصابة واحدة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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