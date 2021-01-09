لليوم الثاني.. الرياض وعرعر تتصدران حالات التعافي من «كورونا»

سجلت المملكة العربية السعودية اليوم السبت، 174 حالة تعافٍ جديدة من بين المصابين بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي حالات التعافي، إلى 355382 حالة.

وسجلت الرياض أعلى معدل لحالات التعافي اليوم السبت، بعدد 46 حالة، تليها عرعر 15 حالة، ثم مكة المكرمة 13 حالة، ورفحاء 7 حالات، وطريف 6 حالات، وجدة 5 حالات، والدمام 4 حالات، والمبرز 4 حالات، وجازان 3 حالات تعافٍ.

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات التعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفيروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط التالي htps://covid19.moh.gov.sa.

كانت وزارة الصحة أعلنت اليوم تسجيل 110 إصابات جديدة بفيروس كورونا، و4 حالات وفاة.

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