KAUST تطلق اليوم ويب 12 لأول مرة افتراضيا

وبرنامج الإثراء الشتوي أحد أهم الفعاليات التي تتميز بها الجامعة، ويهدف إلى إثراء وإلهام الطلاب في جامعة كاوست وجميع الجامعات بالمملكة، وموظفي القطاع الخاص والعام عن طريق تقديم مجموعة من البرامج الأكاديمية، وورش العمل، والتدريب على المهارات وريادة المشاريع، وغيرها من الفعاليات الثقافية والتطويرية، حيث وصل مجموع التفاعل عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة قرابة مليون مشارك خلال العام الماضي.
وفي دورته الثانية عشرة، تم اختيار «الاتصال» كموضوع رئيسي للبرنامج، لما له من دور كبير في تقريب المسافات الجغرافية والثقافية. وقد ساهمت التقنيات الحديثة من تعزيز وتمكين هذا التواصل، وترسيخ فكرة العيش في وطن عالمي واحد. كما يعد التطور الرقمي ظاهرة عصرنا الحالي، فنحن دائماً على «اتصال» في عالمنا الصغير لفهم التحديات العالمية وحّلها بشكل أفضل.
وتشمل مواضيع البرنامج لهذا العام: الاتصال المعرفي والنادي والاجتماعي، الشبكات والاتصالات المتقدمة، التهديدات السيبرانية والأمن السيبراني، رصد التهديدات والتخفيف منها (الأمراض المعدية والمعلومات الخاطئة والعنف والأزمات والكوارث)، تعلم الآلة والذكاء الاصطناعي، الثورة الصناعية الرابعة، الأنظمة والمدن الذكية. كما وقعت كاوست رعايتين أخريين لبرنامجها الإثرائي الشتوي السنوي، والذي يقام لأول مرة افتراضياً، إحداهما مع شركة سيسكو، ووقع على اتفاقية الرعاية من طرف كاوست د. خالد سلامة رئيس برنامج الإثراء الشتوي لعام 2021 وسامية فلمبان مدير عام المبادرات الخاصة في كاوست، بينما وقع من طرف شركة سيسكو سلمان فقيه مدير عام الشركة بالمملكة.
فيما جاء توقيع الرعاية الثالثة مع شركة العمران الحديثة – MACC، ووقع على اتفاقية الرعاية من طرف كاوست د. خالد سلامة رئيس برنامج الإثراء الشتوي لعام 2021 والأستاذة سامية فلمبان مدير عام المبادرات الخاصة في كاوست، بينما وقع من طرف شركة العمران الحديثة (ماك) أحمد دالي بلطة مدير المشاريع بالشركة.
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