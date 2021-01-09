السعودية اليوم / تجارة رفحاء تُنفِّذ 5,465 جولة رقابية خلال السعودية اليوم 2020م



رفحاء 25 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 09 يناير 2021 م واس

نفذت الفرق الرقابية في فرع وزارة التجارة بمحافظة رفحاء خلال عام 2020م 5,465 جولة رقابية على المنشآت التجارية في المحافظة والمراكز و الهجر المرتبطه بها.

وأوضح مدير فرع التجارة برفحاء يوسف بن سالم العنزي أن الفرق الرقابية باشرت 1,335 بلاغًا خلال عام 2020م، مبيناً أن الجولات الرقابية شملت محال بيع المنتجات الغذائية والخضار والفواكه والمواد الاستهلاكية والمستودعات ومحال بيع مواد البناء وبيع قطع السيارات وتغيير الإطارات وزيوت السيارات ومحطات الوقود, وذلك للتأكّد من استمرارية عمل المنشآت التجارية وتوفُّر المخزون للسلع وتقديم خدماتها للمستهلكين، والتحقّق من توفير وسائل الدفع الإلكترونية.

ودعا العنزي المستهلكين إلى الإبلاغ عن المنشآت ومنافذ البيع المخالفة من خلال تطبيق "بلاغ تجاري" أو مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على "الإنترنت".

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19:51ت م

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