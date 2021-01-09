السعودية اليوم / وزارة النقل تمسح 12 ألف كيلومتر من الأسطح الإسفلتية



الرياض 25 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 09 يناير 2021 م واس

قامت وزارة النقل خلال شهر ديسمبر الماضي لعام 2020م بعدد من الأعمال والمشروعات على الطرق التابعة لها في جميع مناطق المملكة للإسهام في رفع مستوى السلامة والجودة على الطرق وتعزيز كفاءة تشغيلها من خلال فحصها وتحديد احتياجاتها بناء على الكثير من الإجراءات والدراسات والاختبارات والكثير من الأعمال الدورية على الطرق.

كما قامت الوزارة بالكثير من المشروعات المسهمة في تعزيز كفاءة التشغيل من خلال مسح الأضرار بالأسطح الإسفلتية بطول إجمالي يبلغ 12,000 كيلومتر، وتنفيذ أعمال قياس معامل الوعورة العالمي للطرق بطول 207 كيلومترات، إضافة إلى المسح الجغرافي للمسارات الطولية بطول 500 كيلومتر، وتنفيذ 3,400 نقطة بأعمال المسح الجغرافي للنقاط المرجعية على الطرق، إضافة إلى تنفيذ أعمال قياس مقاومة الانزلاق على أسطح الطرق بطول إجمالي يبلغ 60 كيلومترًا.

وتعكف الوزارة على تنفيذ أعمالها بأعلى معايير السلامة والجودة على الطرق، وضمان استمرار أعمالها وفق الخطة التشغيلية للوزارة، لإنجاز جميع المشروعات ومواجهة جميع التحديات والأزمات، تعزيزًا لكفاءة التشغيل والأداء وتقديم خدمات فعالة للمستفيدين، تحقيقًا لأهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030م.

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19:49ت م

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