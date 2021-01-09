السعودية اليوم / الأردن تسجل 796 إصابة جديدة بفيروس كورونا



عمّان 25 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 09 يناير 2021 م واس

سجلت الأردن اليوم 796 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي أنه تم تسجيل 1590 حالة شفاء ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 286983 حالة، كما سُجلت 20 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 4009 حالات.

// انتهى //

19:11ت م

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عمّان 25 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 09 يناير 2021 م واسسجلت الأردن اليوم 796 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 305959 إصابة.وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي أنه تم تسجيل 1590 حالة شفاء ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 286983 حالة، كما سُجلت 20 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 4009 حالات.// انتهى //19:11ت م0058

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