السعودية اليوم / العراق يسجل 907 إصابات جديدة بفيروس كورونا



بغداد 25 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 09 يناير 2021 م واس

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 907 إصابات جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان بتسجيل 4 حالات وفاة جديدة , مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12881 حالة , فيما سُجلت 1965 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 554990 حالة, وبلغ عدد المصابين في المستشفيات 34460 مصابا , منهم 129 في العناية المركزة .

// انتهى //

19:08ت م

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بغداد 25 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 09 يناير 2021 م واسسجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 907 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد, ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 602331 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان بتسجيل 4 حالات وفاة جديدة , مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12881 حالة , فيما سُجلت 1965 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 554990 حالة, وبلغ عدد المصابين في المستشفيات 34460 مصابا , منهم 129 في العناية المركزة .// انتهى //19:08ت م0056

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