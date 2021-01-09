

القاهرة 25 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 09 يناير 2021 م واس

أعلنت وزارة النقل الإندونيسية اليوم فقدان الاتصال بطائرة تابعة لشركة سريويغايا بعد إقلاعها من مطار جاكرتا في طريقها إلى مطار بونتياناك عاصمة إقليم كاليمنتان الغربية.

ونقلت وكالة "أناترا" الإندونيسية للأنباء عن وزير النقل الإندونيسي بودي كاريا سومادي قوله : إننا فقدنا الاتصال بطائرة شركة سريويغايا رقم أس جي واي 182 من طراز بوينغ 737-500 الساعة 14:40 بتوقيت غرب إندونيسيا ، وكان على متنها 50 راكبًا و 12 من طاقم الطائرة ، موضحاً أن الأمر الآن تحت التحقيق وسيتم الإعلان عن مزيد من المعلومات ​.

وأضافت الوكالة الأندونيسية نقلا عن أحد المسؤولين في جزيرة بولاو سيريبو أنه تم العثور على أجزاء حطام في مياه جزيرة بولاو سيريبو شمالي جاكرتا، ويُعتقد أنها من طائرة "سريويغايا إير" التي انقطع الاتصال بها .

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19:08ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / السلطات الإندونيسية تعثر على حطام يُرجح أنه طائرة أقلعت من جاكرتا وانقطع الاتصال بها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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