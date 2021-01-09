السعودية | السفارة السعودية في أسبانيا تحذر المواطنين من عاصفة “فيلومينا”

المناطق - الرياض

دعت سفارة المملكة العربية السعودية لدى مملكة إسبانيا المواطنين السعوديين المتواجدين لاتخاذ الحيطة والحذر والبقاء في المنازل واتباع التعليمات نظراً لسوء الأحوال الجوية الناجمة عن العاصفة الثلجية “فيلومينا”، حيث تم تعليق الدراسة في مدريد يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين بسبب ظروف الطقس، وذلك حسبما ذكرت السفارة في بيان مقتضب عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم السبت.