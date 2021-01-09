السفارة لدى إسبانيا لـ المواطنين: احذروا العاصفة الثلجية 

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذرت السفارة السعودية لدى إسبانيا من العاصفة الثلجية “فيلومينا”، وقالت: “نظرًا لسوء الأحوال الجوية الناجمة عن العاصفة الثلجية (فيلومينا)، تدعو السفارة المواطنين المتواجدين في إسبانيا لاتخاذ الحيطة والحذر والبقاء في المنزل واتباع تعليمات السلطات المحلية”.

وأضافت السفارة، في بيان لها عبر “تويتر”، أن حكومة مدريد أعلنت عن تعليق الدراسة يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين؛ بسبب ظروف الطقس وتساقط الثلوج وإغلاق الطرق والمنافذ.

وتابعت السفارة أنه يمكن طلب المساعدة من خلال الاتصال على الأرقام المعتمدة لدى السفارة، ونسأل الله للجميع السلامة والعافية.