تطوير كورنيش الخبر يجمع 63 شركة محلية وعالمية

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وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة محمد الصفيان أن المشروع النموذجي الأول لمبادرة (فرصة وأرض وقرض) يأتي بالتعاون مع وزارة المالية والمركز الوطني للتخصيص بقيمة 800 مليون ريال.وأشار إلى تلقي طلبات الرغبات من 63 شركة استثمارية محلية وإقليمية وعالمية ذات خبرات مميزة، مبينا أن هذه الشركات ستعكس جاذبية الاستثمار بالمنطقة وتعزز من مكانة المملكة الاقتصادية، لافتا إلى أنه سيجري تشكيل لجنة خاصة لتأهيل الشركات بناء على الملاءة والقدرة المالية وخطط التمويل والخبرات السابقة في ذات الأنشطة المقترحة للمشروع والمشاريع المنفذة وخطط التنفيذ والتشغيل لضمان قدرة الشركات على تنفيذ المشروع بالجودة العالية.
وأكد الصفيان أن المبادرات الاستثمارية تأتي امتدادا لجهود الأمانة بالتعاون مع فريق الوزارة في تحقيق مفهوم الاستدامة المالية وإشراك القطاع الخاص في التنمية، التي ستحدث نقلة نوعية في خارطة السياحة والترفيه ونمط الحياة بالمنطقة الشرقية وتسهم في تحقيق مبادرات رؤية المملكة 2030 وبرنامج التوازن المالي في تعزيز مسيرة التنمية والخدمات في المنطقة، ودعم رواد الأعمال والمستثمرين من خلال إيجاد فرص وبيئة استثمارية جاذبة في مدن ومحافظات المنطقة، وتعزيز التنمية الشاملة الاقتصادية والسياحية والخدمية وتوفير الفرص الوظيفية وتوطينها ودعم حركة النهضة الشاملة بالمنطقة.
كورنيش الخبر:
- 65 ألف م2 مساحة تنتظر التطوير.
- تنشيط الحركة الاقتصادية عبر دعم الأنشطة السياحية والترفيهية.
- إيجاد فرص وظيفية.
- الارتقاء بمستوى الخدمات.
- تحقيق عناصر جودة الحياة بالمنطقة.
- دعم ملف ترشيح مدينة الخبر لتكون ضمن أفضل 100 مدينة عالميا بجودة الحياة.
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