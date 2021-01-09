الوظائف التقنية المستقبلية الأكثر طلبا في سوق العمل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تكتسب بعض المهن أهمية قصوى في عالم اليوم، خاصة ما يتعلق منها بالتكنولوجيا والتقنية وبرمجة الحاسب الآلي حيث تحتاجها كل قطاعات العمل بمختلف ضروبها.

ولكن قطاع التكنولوجيا ما زال في ازدهار وستلغي الأتمتة الحاجة إلى ملايين الوظائف، وستفتح أيضا فرصا جديدة، وفقا لموقع Career karma الذي حصر أفضل الوظائف التقنية.

الذكاء الاصطناعي (AI) / مهندس تعلم الآلة

يزداد الطلب على مهندسي الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وتعد من بين أفضل الوظائف التقنية للمستقبل بمعظم المقاييس.

عالم البيانات

تجمع المنظمات والشركات المزيد من البيانات كل يوم، لهذا السبب من المهم أن يكون لديهم خبراء ماهرون في علم البيانات.

محلل أمن المعلومات

يعد محللو الأمن ضروريين لحماية بيانات المستخدم ومعلومات الشركة الحساسة

مهندس برمجيات

تعد هندسة البرمجيات واحدة من أكثر المهن التكنولوجية تنوعا في هذه القائمة، فأنت تستخدم عمل مهندسي البرمجيات كل يوم، فقد جرى تطوير التطبيقات الموجودة على هواتفك بواسطة مهندسي البرمجيات، وتصميم متصفح الإنترنت الخاص بك بواسطة مهندسي البرمجيات.

عالم أبحاث الكمبيوتر

تعد علوم أبحاث الكمبيوتر واحدة من أكثر المهن المربحة والمجزية في مجال التكنولوجيا، ويقوم علماء أبحاث الكمبيوتر باكتشاف طرق جديدة باستخدام تكنولوجيا الكمبيوتر والمساعدة في دفع التقدم.

محلل بيانات

تعد البيانات هي الأساس، ولهذا السبب يبحث أرباب العمل وجهات التوظيف عن موظفين يتمتعون بمهارات قوية في تحليل البيانات.

مدير تقنية المعلومات

وظيفة تقنية أخرى رائعة في إدارة تكنولوجيا المعلومات، فمديرو تكنولوجيا المعلومات يبحثون عن طرق لتحسين أنظمة تكنولوجيا المعلومات، وهم مسؤولون عن فرق فنية ذات مهارات عالية.

مسؤول قاعدة البيانات

يعمل مسؤولو قواعد البيانات، على غرار علماء البيانات، مع كميات كبيرة من المعلومات الرقمية ويساعدون العملاء في إدارة البيانات. يحتفظ هؤلاء المحترفون بقواعد البيانات ويضمنون تشغيل أنظمة الكمبيوتر بأكبر قدر ممكن من الكفاءة والفعالية.

مصمم ومطور الويب

يستخدم مطورو الويب لغات البرمجة وأطر العمل واستراتيجيات التصميم لبناء مواقع الويب والتطبيقات وصيانتها.

مهندس أجهزة الحاسوب

يعنى مهندسو أجهزة الكمبيوتر بتصميم وبناء وإصلاح الدوائر المادية التي تجعل أجهزة الكمبيوتر تعمل، وعلى الرغم من أن البرمجيات هي وجه صناعة التكنولوجيا، لا تزال شركات التكنولوجيا بحاجة إلى متخصصين في الأجهزة.

محلل أنظمة الحاسوب

يعد محللو أنظمة الكمبيوتر ضروريين، لأن التكنولوجيا تتغير بسرعة. يتولى هؤلاء المحترفون تحليل أنظمة الكمبيوتر للشركات وإجراء التحديثات لجعل الأنظمة أكثر كفاءة.

مهندس DevOps

يعمل مهندسو DevOps بشكل أساسي على إنتاج البرامج، والإشراف على إصدارات التعليمات البرمجية للتأكد من أن كل شيء يسير بسلاسة. تتمثل مهمتهم في العثور على المكان الذي يكون فيه البرنامج غير فعال والتأكد من أن كل شيء يعمل بكفاءة قدر الإمكان. يفعلون ذلك من خلال مراقبة البرنامج واستكشاف الأخطاء وإصلاحها، وتحريره أو تكوينه إذا لزم الأمر. كما أن معظم شركات التكنولوجيا منفتحة حاليا على العمل عن بعد حيث يصبح الإنجاز أسهل. مما يجعل DevOps Engineer إحدى الوظائف الأعلى أجرا عن بعد في السوق.

مهندس شبكات الحاسب

يصمم مهندسو شبكات الكمبيوتر أنظمة رقمية معقدة وبنية تحتية للحوسبة السحابية للشركات الكبيرة والصغيرة. يساعد هذا المجال الشركات على العمل في العصر الرقمي.

مطور جافا

واحدة من أفضل الوظائف التقنية الموجودة اليوم هي تطوير الجافا وهي لغة برمجة قوية ومفيدة في التمويل وإنشاء تطبيقات الأندرويد والبحث والبيانات الضخمة وغير ذلك الكثير.

مهندس مبيعات تقني

تعد مبيعات التكنولوجيا طريقة رائعة لبدء مهنة في مجال التكنولوجيا دون تعلم البرمجة.

مطور PHP

يستخدم مطورو PHP مهاراتهم لتحسين مواقع الويب والبرامج، ويمكنهم إضافة ميزات ووظائف جديدة إلى مواقع الويب، ويعد تطوير PHP من أكثر الوظائف المرغوبة في مجال التكنولوجيا، حيث إنه أساس تطوير WordPress.

مطور بايثون

البايثون لغة برمجة أخرى شائعة للغاية ومستخدمة على نطاق واسع ويقوم مطور البايثون بإنشاء واختبار التعليمات البرمجية لمجموعة متنوعة من التطبيقات والبرامج والأنظمة، وتطوير الشبكة السحابية والويب، والتعلم الآلي.

مدير الشبكة والأنظمة

مسؤولو الشبكات والأنظمة مطلوبون اليوم في كل عمل يستخدم الأنظمة والشبكات، وتحتاج الشركات إلى مهنيين مدربين لإدارة هذه الأنظمة الحيوية والمعقدة، ويحصل مسؤولو الشبكات والأنظمة على رواتب عالية.

مطور تطبيقات الجوال

يعد تطوير تطبيقات الهاتف المحمول واحدة من الوظائف التكنولوجية العظيمة التي تتطلب الإبداع ومهارات حل المشكلات.