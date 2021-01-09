السعودية اليوم / صيانة 150 باباً بالمسجد الحرام على مدار الساعة



مكة المكرمة ٢٥ جمادى الأولى ١٤٤٢ هـ الموافق ٩ يناير ٢٠٢١ م واس

تقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتطبيق أعلى معايير السلامة على جميع أبواب المسجد الحرام، التي يتجاوز عددها (150) باباً، تبدأ بعمليات الغسل والتعقيم والتلميع والصيانة اليومية والتأكد من سلامتها.

وأوضح مدير إدارة الأبواب بالمسجد الحرام فهد الجعيد أن الإدارة تشرف على صيانة أبواب المسجد الحرام وفق خطة عمل موضوعة يتم العمل خلالها على رفع كفاءة العمل وتطوير الأداء وتجهيز فريق إشرافي ميداني لرصد الملاحظات ومعالجتها وعمل توصيات لمنع تكرارها، وصيانة جميع الأبواب باستمرار للتأكد من عدم وجود أي مشاكل عند فتح الأبواب وإغلاقها، ويتم فحص الكوالين والمفصلات والسقاطات واستبدال المتضرر منها، وترطيب الأبواب يومياً بمواد تمنع الصدأ، كما تستخدم أحدث التقنيات وأفضل المواد بالمواصفات العالمية للمحافظة على سلامة الأبواب وجودتها.

وبين الجعيد أن آلية الأعمال يشرف عليها فريق مختص للتأكد من تنفيذها وفق المعايير المتبعة التي تحددها الإدارة.

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18:13ت م

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