السعودية اليوم / الكويت تسجل 427 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الكويت 25 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 09 يناير 2021 م واس

سجلت الكويت اليوم 427 إصابة جديدة بفيروس

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند في تصريح صحفي : إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 51 حالة ليصبح مجموع الحالات المصابه ولا تزال تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 4230 حالة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 245 حالة في الساعات ال24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 148728 حالة.

// انتهى //

17:40ت م

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الكويت 25 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 09 يناير 2021 م واسسجلت الكويت اليوم 427 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19" خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 153900 حالة، في حين تم تسجيل حالتي وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 942 حالة.وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند في تصريح صحفي : إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 51 حالة ليصبح مجموع الحالات المصابه ولا تزال تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 4230 حالة.وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 245 حالة في الساعات ال24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 148728 حالة.// انتهى //17:40ت م0048

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