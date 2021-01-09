السعودية اليوم / فلسطين تسجل 855 إصابة جديدة بفيروس كورونا



رام الله 25 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 09 يناير 2021 م واس

سجلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية 26 حالة وفاة و855 إصابة جديدة بفيروس "

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 89.0%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.0%، ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات، لافتة النظر إلى وجود 100 مريض في غرف العناية المكثفة، بينهم 23 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

// انتهى //

17:13ت م

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رام الله 25 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 09 يناير 2021 م واسسجلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية 26 حالة وفاة و855 إصابة جديدة بفيروس " كورونا " و1422 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 89.0%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.0%، ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات، لافتة النظر إلى وجود 100 مريض في غرف العناية المكثفة، بينهم 23 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.// انتهى //17:13ت م0045

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