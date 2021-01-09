شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة في إسبانيا تحذر المواطنين من العاصفة الثلجية "فيلومينا" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت سفارة المملكة لدى إسبانيا من العاصفة الثلجية "فيلومينا" وقالت: "نظراً لسوء الأحوال الجوية الناجمة عن العاصفة الثلجية "فيلومينا" تدعو السفارة المواطنين المتواجدين في إسبانيا لاتخاذ الحيطة والحذر والبقاء في المنزل واتباع تعليمات السلطات المحلية".

وأضافت السفارة عبر تويتر: حكومة مدريد أعلنت عن تعليق الدراسة يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين بسبب ظروف الطقس وتساقط الثلوج وإغلاق الطرق والمنافذ.

ولطلب المساعدة يرجى الاتصال على الأرقام الموجودة في التغريدة المثبتة، ونسأل الله للجميع السلامة والعافية.